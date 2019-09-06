«لوي فيتون» تضيف 1500 وظيفة في فرنسا بعد الإقبال على المنتجات الفاخرة

تعتزم شركة لوي فيتون الفرنسية للأزياء والمنتجات الفاخرة إضافة نحو 1500 وظيفة لقطاع التصنيع في فرنسا خلال السنوات الثلاث المقبلة بهدف زيادة الإنتاج لمواجهة الطلب القوي من الصين واقتصادات صاعدة أخرى.

وذكرت وكالة أنباء "بلومبرج" اليوم الخميس، أن الشركة افتتحت مصانع لها في إيطاليا وإسبانيا والولايات المتحدة، ولكن الرئيس التنفيذي ميشيل بوركه، قال إنها ملتزمة بالإبقاء على أغلب سلسلة التوريدات الخاصة بها في فرنسا.

ونقلت "بلومبرج" عن بوركه لدى افتتاح الشركة مصنعها الـ 16في فرنسا في موقع بالقرب من مدينة أنجيه: "إذا سمحنا للحرف اليدوية بالرحيل، حتى إلى أماكن قريبا كإيطاليا، اعتقد أنه سيصبح أمرا حتميا أن تتبعها العقول والإبداع في هذا القطاع".

وصناعة المنتجات الفاخرة مجالا نادر العمل فيه في فرنسا، حيث لا يزال الاقتصاد يعاني من الركود.

وعزز المستهلكون الصينيون مبيعات الأزياء والمنتجات الجلدية بنسبة 20 بالمئة في الربع الأخير بالنسبة للشركة الأم لـ "لوي فيتون" وهي "إل في إم إتش"، وقال بوركه إن الطلب من الصين لا يزال "استثنائيا".

وبينما تبيع "لوي فيتون" منتجات أكثر عن ذي قبل، قال بوركه إن الشركة تتخذ خطوات لتقليص الأضرار البيئية وهي مثار قلق متنام بالنسبة لصناعة المنتجات الفاخرة.

وسمح الإنتاج الأسرع والمعالجة الآلية لكم ضخم من البيانات والمعلومات بشأن اتجاهات الطلب أن تقلص الشركة مخزوناتها.

كما أتاح ذلك للشركة أن تقلص عملية التخلص من منتجات غير مباعة بإتلافها، وهي ممارسة واسعة الانتشار بين ماركات المنتجات الفاخرة التي تسعى إلى تعزيز تفردها من خلال إبقاء منتجاتها بعيدا عن المساومات.

وقال بوركه: "اعتدنا التوقعات، والآن نحن نقوم برد الفعل.. لدينا أعلى أرقام عن أي ماركة في العالم. ونتلف منتجات أقل من أي جهة".