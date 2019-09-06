«باير» الأمريكية: قوائم منتقدي مبيد الحشائش جليفوسيت لا تخالف القانون

قالت شركة الكيماويات الأمريكية العملاقة "باير" اليوم الخميس إن القوائم التي أعدتها شركة البذور والكيماويات الأمريكية المملوكة لها "مونسانتو" بأسماء العلماء والصحفيين والسياسيين الذين ينتقدون منتجاتها لا تخالف القانون.

وأضافت "باير" التي استحوذت على الشركة الأمريكية في العام الماضي إن مجموعة المحامين الأمريكيين الذين عينتهم للنظر في موضوع القوائم توصلوا إلى أنه لا يوجد فيها ما يخالف القانون.

كانت "باير" قد أعلنت في مايو الماضي بدء تحقيق في هذه القوائم التي تم نشرها لأول مرة في الإعلام الفرنسي.

وقال الادعاء العام في باريس في ذلك الوقت أنه بدأ تحقيقا مع "مونسانتو" بعد اتهامها بجمع اسماء حوالي 200 عالم وصحفي وسياسي يشككون في منتجاتها.

وتعود القائمة إلى عامي 2016 و2017 عندما كانت "مونسانتو" تسعى إلى تسجيل مبيد الحشائش "راوند آب" الذي يعتمد على مادة الجليفوسيت" في الاتحاد الأوروبي.

واعتذرت "باير" نيابة عن "مونسانتو" المملوكة لها وقالت في خطاب مفتوح موجه إلى البرلمان الألماني في ذلك الوقت "هذه ليست الطريقة التي تريدها باير للحوار مع المجتمع والأطراف المعنية. نحن نعتذر عن هذا السلوك".

وأضافت الشركة الألمانية أنه لا يوجد دليل على أن "هذه القوائم اعتمدت على مراقبة غير قانونية للأشخاص كما ادعت وسائل الإعلام".

وضمت قوائم "مونسانتو" اسماء 1475 شخصا منهم 466 فرنسيا و202 ألمانيا، حيث كان من بين هذه الاسماء مؤيدين ومعارضين لمبيدات الجليفوسيت.

كانت التقارير الرسمية الأمريكية قد اشارت إلى أن مبيد الحشائش "راوند آب" الذي تنتجه "مونسانتو" تسبب في إصابة أحد المزارعين الأمريكيين بالسرطان، وهو ما فتح بابا واسعا أمام آلاف دعاوى التعويضات ضد الشركة.

وفي الشهر الماضي، ذكرت تقارير أن شركة "باير" اقترحت دفع حوالي ثمانية مليارات دولار لتسوية 18 ألف قضية في الولايات المتحدة بسبب المبيد "راوند أب".