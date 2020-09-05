المسابقات تعلن مواعيد مباريات الجولتين 26 و27 من الدوري

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، مواعيد مباريات الجولتين 26 و 27 لمسابقة الدوري الممتاز.

وأكدت اللجنة أنها ستتريث في إعلان مواعيد بقية الجولات انتظارا لتأكيد الاتحاد الإفريقي مواعيد مباريات الدورين قبل النهائي والنهائي لبطولتي الأندية الأفريقية التي تشارك فيها ثلاثة أندية ( الأهلي – الزمالك – بيراميدز ).

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الإسماعيلي يوم 11 سبتمبر على ستاد برج العرب، وفي الجولة 27 يواجه الاتحاد يوم 14 سبتمبر، برج العرب أيضا.

بينما يلعب الزمالك الجولة الـ26 يوم 10 سبتمبر أمام سموحة على برج العرب، بينما يخوض مواجهة الجولة الـ27 أمام الإنتاج الحربي في 13 من الشهر ذاته.

إليكم مواعيد مباريات الجولتين 26 و 27..