كونتى يعرب عن ثقته فى عدم اللجوء إلى إغلاق عام فى الخريف بسبب كورونا

قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، إن تفشي فيروس كورونا الخريف المقبل، قد يؤدي إلى فرض قيود محلية، ولكن ليس إغلاقا على مستوى البلاد، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وذكر كونتي في فعالية نظمتها صحيفة "إل فاتو كوتيديانو": "أنا واثق. لن نجد أنفسنا في موقف يتطلب إغلاقا عاما، في أسوأ الأحوال، سيتعين علينا التدخل بطريقة موجهة، في ظل تدابير تقييدية لمناطق محددة بدقة".

وسجلت إيطاليا 1695 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم السبت، بما يقارب أعلى عدد يتم تسجيله خلال أربعة أشهر أمس الجمعة.

وبينما شهدت الأعداد ارتفاعا طفيفا طوال الأسبوع وسط عدد قياسي من الفحوص، تعد هذه الأعداد أقل بكثير من أكبر عدد تم تسجيله في يوم واحد، وهو 6557 إصابة في 21 مارس، ومن عدد الحالات الجديدة المسجلة فى دول أوروبية أخرى مثل فرنسا وإسبانيا في الأيام القليلة الماضية.