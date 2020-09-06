الجيش اليمني يعلن إسقاط طائرتين مسيريتين للحوثيين غربي البلاد

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أعلنت قوات الجيش اليمني الموالية للحكومة الشرعية، اليوم السبت، إسقاط طائرتين مسيرتين تابعة لجماعة أنصار الله الحوثية في محافظة الحديدة، غربي البلاد.

وقال بيان صحفي لألوية العمالقة "تابعة للجيش"، إن القوات المشتركة أسقطت طائرتين مسيرتين تابعة للميليشيات الحوثية في مديرية الدريهمي، جنوب الحديدة.

وأضاف البيان، أن إحدى الطائرتين "استطلاعية فيما الأخرى كانت تحمل إمدادا لعناصر الميليشيات المحاصرين داخل بعض أحياء مركز المديرية".

وكانت القوات المشتركة، أسقطت طائرة استطلاع حوثية منتصف الأسبوع الفائت في المنطقة نفسها.

واتهم البيان، ميليشيا الحوثي باستمرار "ارتكاب خروقاتها المتصاعدة لوقف إطلاق النار في الحديدة".

وتخضع مدينة الحديدة لسيطرة الحوثيين، فيما تسيطر قوات الجيش على أطراف المحافظة الساحلية.

ويتبادل الطرفان الاتهامات بشأن ارتكاب خروقات متكررة لوقف إطلاق النار، وإعاقة تنفيذ اتفاق ستوكهولم الذي نص على حل أزمة الحديدة بشكل سلمي وإعادة انتشار القوات هناك.