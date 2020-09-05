3 وزراء يتفقون على توحيد القيمة الإيجارية لأراضي الأحواض والمناطق المشتركة

اتفق وزراء الأوقاف، والموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي، على توحيد القيمة الإيجارية لأراضي الجهات الثلاث في الأحواض والمناطق المشتركة، لتكون بالقيمة الإيجارية الفعلية السوقية الحالية، مع تحديد القيم الإيجارية السوقية لأراضي الجهات الثلاث بجميع المحافظات، وتشكيل لجنة مشتركة من الوزرات الثلاث للانتهاء من عملية التقييم قبل نهاية سبتمبر الجاري.

جاء ذلك خلال اجتماع ضم كلا من من وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، ووزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالعاطي، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، بديوان عام وزارة الأوقاف.

كما تم الاتفاق خلال الاجتماع على توحيد نمط العقود الإيجارية بما يضمن حق المالك من جهة وتيسير أمور المستأجر من جهة أخرى، حيث يحصل المستأجر الملتزم بسداد جميع ما عليه من مستحقات في المواعيد المقررة على خطاب من الجهة المؤجرة للحصول على كارت الفلاح الذي يتيح له الاستفادة بالتقاوي والأسمدة والمبيدات اللازمة لزراعته والتي توفرها وزارة الزراعة للمزارعين.

وقال وزير الأوقاف، إنه تم الاتفاق بين الوزراء الثلاثة على تجديد جميع العقود بالقيمة العادلة، وعملا على تشجيع المزارعين على التحول لنظم الري الحديثة ومزيد من العناية بالأراضي الزراعية وعملا على توفير الاستقرار لهم يمكن أن تمتد العقود لثلاث سنوات (عام يجدد لعامين آخرين)، بشرط الوفاء بجميع الالتزامات تجاه العقد والجهة المؤجرة، وأهمها العناية بالأرض وعدم التأخر في سداد أي مستحقات للجهة المالكة، كما يمكن للمستأجرين من خلال العقد وبخطاب من الجهة المالكة أن يحصل المستأجر على قرض تمويل سنوي من بنك التنمية والائتمان الزراعي بفائدة ميسرة 5%.

وأضاف أنه تم الاتفاق على مواصلة لجان فك التشابكات بين هيئة الأوقاف المصرية والهيئة العامة للإصلاح الزراعي عملها لإنهاء أي ملفات عالقة في هذا الشأن، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل تكليف الأراضي المستردة من هيئة الإصلاح الزراعي لهيئة الأوقاف المصرية، وتشجيع المزارعين على التحول للري الحديث وتضمين العقود حوافز لذلك.

وأشار وزير الأوقاف إلى أن الاجتماع تناول دور وزارة الأوقاف في ترشيد المياه من خلال توفير قطع المياه الموفرة بالمساجد والدورات التوعوية، حيث أشاد وزير الري بذلك، كما أشاد بكتاب: "نعمة الماء.. نحو استخدام رشيد للمياه"، الذي أصدرته وزارة الأوقاف، وبالتعاون بين الوزارتين.

وفي سياق متصل، أشاد وزير الأوقاف بالتعاون والتنسيق بين الوزارات الثلاث والدور الذي يؤديه بنك التنمية والائتمان الزراعي وإسهام البنك المتميز في مشروع صكوك الأضاحي.