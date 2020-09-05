أورا: إعادة تقييم وضع السوق العقارية للتعامل مع تداعيات كورونا

قال هيثم محمد، الرئيس التنفيذى لشركة اورا للتطوير، المملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس، إن الشركة وضعت سيناريو للتعامل مع أزمة كورونا فى شهر إبريل إلى سبتمبر وفى ضوء أوضاع السوق سيتم تقييم الموقف، خاصة أن المبيعات فى شهور الصيف أغلبها يتوجه نحو مشروعات الساحل وليس داخل القاهرة.

أضاف أن «أورا» من أقل الشركات تأثرا لأنها فتحت مشاريع جديد فى بداية العام، ومع بداية الأزمة قمنا بتعديل المستهدفات المتعلقة بالمبيعات بنسبة 30% والتركيز على الإنشاءات حتى نلتزم بمواعيد التسليم، حيث وقعت الشركة عقد مقاولة مدته 35 شهرا مع شركة أوراسكوم للإنشاءات لتنفيذ أربعة ابراج بمشروع زد بمدينة الشيخ زايد.

وتابع: عملاؤنا من المصريين بالخارج والعرب والعاملين بالسياحة والكافيهات هم الأكثر تأثرا بالأزمة وهو ما انعكس على المبيعات بالشركة والقطاع العقارى بشكل عام ولكن الأمر يختلف من مشروع لآخر.

أضاف أن الشركة التى تعتمد على المبيعات فقط فى تمويل مشاريعها هى الأكثر تضررا من الأزمة.

وتأسست «أورا للتطوير العقارى» برأسمال مرخص يتجاوز المليار جنيه، والمدفوع 105 ملايين جنيه، وهى مملوكة لشركة «أورا جلوبال» التى تمتلك استثمارات بنحو 2.5 مليار دولار لإقامة مشروعات تنمية متكاملة فى 5 دول أبرزها لندن وقبرص وجرينادا وباكستان.