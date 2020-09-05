نوري المالكي يعلن دعم الحكومة العراقية بشأن ملاحقة الخارجين عن القانون

أعلن رئيس ائتلاف دولة القانون في العراق، نوري المالكي، اليوم السبت، دعمه لأي خطوة تتخذها الحكومة العراقية بشأن ملاحقة الخارجين عن القانون، حسبما أفادت قناة السومرية نيوز.

وقال المالكي، في تغريدة له على موقع تويتر، "ندعم ونؤيد أي خطوة تتخذها الحكومة سواءً بشأن ملاحقة الخارجين على القانون والمطلوبين للقضاء، أو جمع السلاح غير القانوني⁧".

وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية في وقت سابق، اليوم، انتهاء العملية الأمنية التي انطلقت فجر اليوم في منطقة حسينية المعامل شرقي بغداد، مشيرةً إلى القبض على ثلاثة أشخاص بتهمة حيازة أسلحة متوسطة وعجلات غير قانونية، وضبط رشاشتين متوسطة و121 بندقية و17 مسدسًا و70 مخزن بندقية.