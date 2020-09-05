ينطلق اليوم عرض أولى حلقات مسلسل «الوجه الآخر»، للفنان ماجد المصري، في الثامنة مساء، على قناة «CBC»، وسيعرض من السبت إلى الأربعاء من كل أسبوع.

ويعد مسلسل «الوجه الآخر»، ثانى بطولات ماجد المصرى فى الدراما التليفزيونية، بعد مسلسل «بحر»، الذي عرض عام 2019، وكان يتكون من 60 حلقة، وينتمي لنوعية الأعمال الصعيدية، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح.

«الوجه الآخر» بطولة ماجد المصري، ونسرين طارفش، وندى موسى، وهبة الأباصيرى، ومادلين طبر، وعماد رشا، وكارولين عزمى، ومهند حسن، وأحمد سعيد عبدالغني، وأحمد خليل، وإسلام حافظ، وأحمد سلامة، وهاجر الشرنوبي، وهو من تأليف فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش، ويتناول المسلسل العديد من القضايا المهمة، حيث يناقش صراع جمع الأموال بطرق غير مشروعة.