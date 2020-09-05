مسؤول عراقي: مستويات تكرير النفط الخام بالبصرة عند سقف 210 آلاف برميل يوميا

أفاد مسؤول بقطاع تكرير النفط العراقي اليوم السبت بأن مستويات تكرير النفط الخام في مصفاة البصرة مستقرة عند سقف 210 آلاف برميل يوميا في محافظة البصرة /550كم جنوبي بغداد.

وقال حسام ولي المدير العام لشركة مصافي الجنوب بمحافظة البصرة، في تصريح صحفي، إن وحدات التكرير الثلاث في المصفاة تنتج70 ألف برميل لكل وحدة يوميا وبإجمالي 210 آلاف برميل يوميا من المشتقات النفطية.

وأضاف أنه سيتم إدخال الوحدة الرابعة للخدمة بطاقة 100 ألف برميل يوميا بنهاية عام 2020وصولا إلى رفع مستوى التكرير الى أكثر من 300 الف برميل من المشتقات النفطية المتنوعة.

وأوضح المسؤول أن انتاج المصفاة حاليا من مادة البنزين يبلغ خمسة ملايين لتر يوميا إضافة إلى إنتاج 15 مليون لتر يوميا من زيت الغاز لسد حاجة الاستهلاك المحلي.

ويسعى العراق إلى تطوير قطاع تكرير النفط الخام من خلال إضافة وحدات جديدة للمصافي العاملة حاليا وإصلاح المتضررة من جراء الحرب ضد داعش وبناء مصاف جديدة أبرزها مصفاة كربلاء بطاقة 140ألف برميل يوميا بمواصفات أوروبية صديقة للبيئة.