الرئيس العراقي يدعو إلى استكمال تشريع قانون الانتخابات

رحب الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم السبت، ببدء الفصل التشريعي الجديد لمجلس النواب، داعياً إلى مناقشة وإقرار مشاريع القوانين المهمة.

وقال صالح، في حديث نقله المكتب الإعلامي للرئاسة حسب بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية إن المرحلة الحالية تواجهُ تحديات عدة ،وتتطلب المضي قدماً نحو إقرار مشاريع القوانين المهمة ،وأبرزها استكمال تشريع قانون الانتخابات، بما يضمن نزاهتها، ويعيد الثقة في العملية الانتخابية.

وأضاف أن المؤسسة التشريعية لها أهمية كبيرة في تلبية متطلبات المواطنين المعيشية والأمنية والصحية، والسبل الكفيلة للحد من تداعيات جائحة كورونا الوبائية والاقتصادية في البلاد".