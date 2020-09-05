 روسيا: نشر أمريكا لرؤوس نووية ذات طاقة منخفضة يزعزع الاستقرار النووي - بوابة الشروق
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روسيا: نشر أمريكا لرؤوس نووية ذات طاقة منخفضة يزعزع الاستقرار النووي

موسكو - أ ش أ:
نشر في: السبت 5 سبتمبر 2020 - 10:30 ص | آخر تحديث: السبت 5 سبتمبر 2020 - 10:30 ص

قال السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف، إن نشر الولايات المتحدة لرؤوس نووية ذات طاقة منخفضة يزعزع استقرار الردع النووي العالمي.

وأضاف انطونوف -في تصريح لوكالة أنباء "نوفوستي" اليوم السبت، تعليقا على تصريحات نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي روبرت سوفر باتهام روسيا ببدء سباق تسلح غير استراتيجي- أن نشر الولايات المتحدة لرؤوس نووية ذات طاقة منخفضة يزعزع استقرار الردع النووي العالمي وليست الإجراءات الروسية.

وأوضح السفير الروسي لدى واشنطن "أن مسؤولي البنتاجون يستخدمون الذرائع الاتهامية لتبرير سياسة واشنطن بتخفيض "عتبة" استخدام الأسلحة النووية عبر نشر رؤوس نووية ذات طاقة منخفضة"، داعيا ممثلي البنتاجون لإجراء حوار مباشر مع روسيا حول قضايا الاستقرار الاستراتيجي.

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