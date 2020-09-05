إصابات كورونا تتجاوز حاجز الـ70 ألفا بالمغرب

أعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل 1555 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 70 ألفًا و160 في البلاد.

ونقلًا عن وكالة الأنباء المغربية «ماب»، أشارت «الصحة المغربية»، مساء السبت، إلى تسجيل 37 حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1329.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 1446 حالة شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد-19» إلى 53 ألفًا و929.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، اليوم السبت، إلى أكثر من 875 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 26 مليون إصابة.