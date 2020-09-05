محافظ قنا: رفع درجة الاستعداد بجميع القطاعات تحسبا للسيول المحتملة

أعلن أشرف الداودى، محافظ قنا، اليوم، رفع درجة الاستعداد بجميع القطاعات الخدمية داخل المحافظة، تحسبا لسقوط أمطار غزيرة، والسيول المحتملة.

وأوضح المحافظ أنه تم الانتهاء من تطهير جميع مخرات السيول بالمحافظة والبالغ عددها 12 مخر سيل، كما تم خفض منسوب المياه في الترع الرئيسية إلى الحد الأدنى، كإجراء احترازى حتى يتم استيعاب مياه السيول المحتملة في هذه الترع والاستفادة منها في ري الأراضى.

وأشار الداودي إلى أنه تم مراجعة معدات التدخل السريع الموجودة بالوحدات المحلية والمؤسسات الحكومية، وكذلك معدات الإغاثة، والتأكد من جاهزيتها للتعامل الفورى مع أى حادث طارئ، بهدف الحد من الخسائر المحتملة عند سقوط السيول.

وأضاف أنه تم تفعيل غرف عمليات بالمديريات الخدمية والوحدات المحلية تعمل على مدار 24 ساعة يوميا لتلقي أي بلاغات، تفيد بحدوث سيول، وتم ربطها بشبكة اتصال بغرفة العمليات الرئيسية وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، والتي تتصل بدورها بشكل مباشر مع غرف عمليات وزارة التنمية المحلية ورئاسة مجلس الوزراء.