معدلات الأمطار تجاوزت الأرقام القياسية لعامى 1946 و1988.. ونصف مليون متضرر وانهيار أكثر من 100 ألف منزل

أعلن مجلس الأمن والدفاع فى السودان، أمس، حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر بسبب فيضانات غير مسبوقة أودت بحياة 99 شخصا، فيما أعربت مصر عن تضامنها مع السودان واستعدادها الدائم لدعمه.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية «سونا» أن مجلس الأمن والدفاع قرر إعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، كما قرر المجلس اعتبار السودان منطقة كوارث طبيعية.

وأضافت الوكالة أن المجلس أعلن أيضا تشكيل لجنة عليا برئاسة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لمواجهة تداعيات الفيضانات فى خريف العام الجارى.

كما أشاد مجلس الأمن والدفاع بكل الجهود الرسمية والمجتمعية التى بذلت للتخفيف من آثار الخريف مع الدعوة للمزيد من التكاتف والتكافل والترابط بين مكونات الشعب السودانى.

من جانبها، قالت وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية السودانية لينا الشيخ إن معدلات الفيضانات والأمطار المسجلة هذا العام تجاوزت الأرقام القياسية المسجلة فى عامى 1946 و1988، مع توقعات باستمرار مؤشرات الارتفاع.

وأوضحت الوزيرة أن الفيضانات أسفرت أيضا عن إصابة 46 شخصا، وتضرر أكثر من نصف مليون فرد وانهيار كلى أو جزئى لأكثر من مائة ألف منزل.

وفى القاهرة، أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسى عن تضامنه مع السودان جراء السيول، وأكد استعداد مصر الدائم لدعمه.

وقال الرئيس السيسى فى منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»: «خالص التضامن مع أشقائنا السودانيين حكومة وشعبا جراء السيول والفيضانات التى تجتاح السودان الشقيق، والتى أدت إلى خسائر مفجعة فى الأفراد والممتلكات».

وتابع الرئيس: «أؤكد استعداد مصر الدائم لتقديم كل سبل الدعم لأشقائنا السودانيين فى هذه الفترة الدقيقة للتعامل مع آثار الفيضانات، داعيا المولى عز وجل بالشفاء العاجل للجرحى، وأن يلهم أسر الضحايا فى السودان الشقيق الصبر والسلوان».

كما أصدرت وزارة الخارجية بيانا أعربت فيه عن تضامن مصر الكامل مع حكومة وشعب السودان الشقيق، ووقوفها جنبا إلى جنب مع الأشقاء فى السودان لمواجهة تداعيات السيول والفيضانات التى اجتاحت عددا من الولايات السودانية.

وذكر بيان لوزارة الخارجية أن ذلك يأتى استنادا إلى الروابط الأخوية الراسخة التى تربط شعبى وادى النيل ووحدة المسار والمصير التى تجمع بين مصر والسودان .

وعبرت مصر عن خالص التعازى فى ضحايا الفيضانات التى اجتاحت السودان الشقيق، مؤكدة على استمرار استعدادها الكامل للتنسيق مع الأشقاء فى السودان اتصالا بجهود الإغاثة الإنسانية اللازمة لمواجهة تداعيات تلك الفيضانات، معربة عن ثقتها فى تجاوز السودان حكومة وشعبا لتلك الأزمة.

إلى ذلك، وصلت شحنة من الدعم الانسانى لضحايا السيول والفيضانات إلى الخرطوم مساء أمس الأول من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، تشتمل على نحو 100 طن من مواد الايواء والخيام والاغطية والمشمعات التى تكفلت الامارات بتكلفة شحنها جوا إلى السودان بعد أن جهزتها المفوضية السامية التابعة للأمم المتحدة كدعم عاجل للسودان.

وتضم الشحنة التى سيجرى توزيعها على المتأثرين بالسيول والفيضانات بشتى أنحاء السودان بدءا بالمناطق الأكثر تضررا 100 طن مترى من مواد الإغاثة، بما فى ذلك 16 ألف بطانية و16 ألف غطاء بلاستيكى وما يقرب من 6 آلاف مشمع للنوم وسيتم توزيع المواد الإغاثية التى موّلها صندوق السودان الإنسانى على كل ضحايا الفيضانات الأخيرة من النازحين وغيرهم من المواطنين بالإضافة إلى اللاجئين.

وتشير آخر الاحصاءات إلى تضرر ما يقدر بنحو 85 ألف من النازحين داخليا و40 ألف لاجئ إلى جانب الآلاف من المجتمعات المضيفة من السودانيين، لا سيما فى شرق السودان والنيل الأبيض ودارفور والخرطوم حيث تقوم الحاجة الماسة إلى المأوى والمساعدات الطارئة مرة أخرى عقب الامطار والسيول التى ضربت مناطق عدة وبشكل خاص فى شمال دارفور، مما ترك ما يقدر بنحو 35 ألف من النازحين والسكان المحليين واللاجئين بحاجة إلى المساعدات العاجلة.