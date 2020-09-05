فريق الإنقاذ التشيلي: لا مؤشر على الحياة تحت أنقاض مبنى منهار في بيروت

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ذكر فريق الإنقاذ التشيلي، الذي يبحث عن ناج محتمل خلال الأيام الثلاثة الماضية، أنه لا يوجد مؤشر على الحياة تحت أنقاض مبنى منهار في بيروت.