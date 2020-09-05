 فريق الإنقاذ التشيلي: لا مؤشر على الحياة تحت أنقاض مبنى منهار في بيروت - بوابة الشروق
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فريق الإنقاذ التشيلي: لا مؤشر على الحياة تحت أنقاض مبنى منهار في بيروت

تعبيرية
تعبيرية
د ب أ
نشر في: السبت 5 سبتمبر 2020 - 10:37 م | آخر تحديث: السبت 5 سبتمبر 2020 - 10:37 م

ذكر فريق الإنقاذ التشيلي، الذي يبحث عن ناج محتمل خلال الأيام الثلاثة الماضية، أنه لا يوجد مؤشر على الحياة تحت أنقاض مبنى منهار في بيروت.


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