زعيمة ميانمار تبدأ حملة انتخابية وسط ارتفاع حالات كورونا

أعلنت زعيمة ميانمار، أون سان سو تشي، أنها ستبدأ حملتها الانتخابية في بلدة كاومو في منطقة يانجون، الثلاثاء المقبل، رغم تسجيل البلاد زيادة في حالات الإصابة بفيروس "كوفيد- 19" خلال الأسابيع القليلة الماضية، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وقالت "تشي"، في خطاب متلفز "نظرا إلى القيود المفروضة على السفر، أفضل أن يلوح مؤيدونا بأعلام حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية من المنزل بدلًا من مرافقتي طوال الطريق إلى كاومو".

وتنافس على مقعد دائرة كاومو في مجلس النواب، وهي نفس الدائرة الانتخابية التي فازت فيها بأغلبية ساحقة في انتخابات 2012 التكميلية والانتخابات العامة في 2015.

ومن المقرر إجراء الانتخابات العامة في ميانمار لعام 2020 في الثامن من نوفمبر.

وتحث سو تشي المواطنين على تنظيم حملة وطنية، وتزيين منازلهم ومكاتبهم وسياراتهم بأعلام الحزب الحاكم وملصقاته.