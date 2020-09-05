ضبط مزارع اشترك مع شقيقه بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي

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تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط مزارع اشترك مع شقيقه بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بلغ حجم تعاملاتهما 35 مليون جنيه مصري.

وأكدت تحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد قيام شخصين "سائق متواجد حاليًا بإحدى الدول العربية - شقيقه "مزارع" - مقيمان بدائرة مركز شرطة ديرمواس بمحافظة المنيا"، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية من خلال الأول وإرسالها للثاني؛ ليقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.

وتابعت: "عقب ذلك يقوم بتوصيلها لذوى العاملين من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لإحكام القانون".

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الثاني، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي بالاشتراك مع شقيقه الذى يعمل خارج البلاد.

كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال 3 سنوات طبقًا للفحص المستندي 35 مليون جنيه مصري.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وأمر اللواء عصام الداهش مدير مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.