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شاهد - تميمة بطولة العالم لكرة اليد في حفل القرعة

حسام زايد
نشر في: السبت 5 سبتمبر 2020 - 8:04 م | آخر تحديث: السبت 5 سبتمبر 2020 - 8:05 م

حرص العديد من الحضور علي التقاط الصور التذكارية مع تميمة بطولة العالم ٢٠٢١ التي تستضيفها مصر ، وايضا التقاط صور تذكارية مع كاس العالم خلال حفل القرعة المقام تحت سفح الاهرامات , حيث حرص منتصر النبراوي رئيس شركة تدكرتي علي التقاط الصور التدكارية مع التميمة والكأس بجانب اللجنة المنظمة الذين قاموا بالتقاط صور تذكارية ايضا.  

وتشهد حفلة القرعة حضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء و الدكتور أشرف صبحى وزير الرياضة وعدد من الوزراء كما حضر محمود الخطيب رئيس النادي الاهلى  و معه محمد الجارحي عضو مجلس النادي الاهلي. 

وتقام مباريات المجموعات الثمانية في ٤ صالات الأولي الصالة الكبري باستاد القاهرة وتتسع ل ٢٢ ألف متفرج وصالة العاصمة الإدارية الجديدة وتتسع مدرجاتها ل ٥٥٠٠ متفرج وبرج العرب بسعة ثلاثة ألاف متفرج وأخيرا الصالة الجديدة بضاحية ٦ أكتوبر التي تستوعب ٤٥٠٠ متفرج .

 


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