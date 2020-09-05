كازاخستان تشيد بدور الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية في البلاد

أشاد سفير كازاخستان لدى القاهرة أرمان إساغالييف، بدور الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف المصرية، بدولة كازاخستان.

وأكد السفير الكازاخي -خلال استقباله وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة وفق بيان للوزارة اليوم السبت- أن الجامعة الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية هي الأولى في الدراسات الدينية بكازاخستان، ويتوافد إليها الطلاب من آسيا وإفريقيا، مثمنا إصدارات الأوقاف ومؤلفات الوزير في تجديد الخطاب الديني.

من جانبه، أهدى وزير الأوقاف درع الوزارة وكتاب (فقه النوازل) إلى السفير الكازاخي؛ تقديرًا لدوره في دعم أعمال الجامعة والأعمال الدعوية المشتركة.