إجمالي إصابات كورونا يرتفع إلى 13 ألفا و407 في السودان

أعلنت وزارة الصحة السودانية، تسجيل 218 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»؛ ليرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الجائحة في السودان إلى 13 ألفًا و407.

ونقلًا عن وكالة الأنباء السودانية «سونا»، أشارت «الصحة السودانية»، مساء السبت، إلى تسجيل تسع حالات وفاة جديدة بـ«كوفيد-19»، وتماثل 113 حالة للشفاء.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، اليوم السبت، إلى أكثر من 875 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 26 مليون إصابة.