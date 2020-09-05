إيران تسجل 1894 إصابة و110 حالات وفاة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم السبت، 1894 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) و110 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة سيما سادات لاري -في تصريح صحفي اليوم نقلته وكالة (ارنا) الإيرانية للأنباء- إن إجمالي عدد إصابات (كوفيد-19) في البلاد ارتفع إلى 384 ألفا و666 حالة حتى الآن، بينها 3 آلاف و708 حالات حرجة، فيما وصل العدد الإجمالي لحالات الوفاة إلى 22 ألفا و154 شخصا.

وأضافت أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 332 ألفا و131 شخصا حتى الآن، مشيرة إلى أن 3 ملايين و355 ألفا و152 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس كورونا في أنحاء البلاد حتى الآن.

يشار إلى أن العام الدراسي الجديد بدأ في إيران صباح اليوم السبت، قبل أسبوعين من موعده المعتاد لتعويض الحصص الدراسية التي ألغيت العام الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا.