 الصين تشترط إجراء اختبار حمض نووي لكورونا للمسافرين القادمين من أمريكا - بوابة الشروق
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الصين تشترط إجراء اختبار حمض نووي لكورونا للمسافرين القادمين من أمريكا

علم الصين
علم الصين
بكين - أ ش أ:
نشر في: السبت 5 سبتمبر 2020 - 2:13 م | آخر تحديث: السبت 5 سبتمبر 2020 - 2:13 م

أعلنت السفارة الصينية في الولايات المتحدة، اليوم السبت، ضرورة إجراء جميع الركاب المسافرين من الولايات المتحدة إلى الصين اختبار حمض نووي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ اعتبارا من 15 سبتمبر الجاري.

وذكرت السفارة -في بيان اليوم الثلاثاء- أن جميع المسافرين الصينيين والأجانب سوف يحتاجون إلى اختبار حمض نووي نتيجته سلبية لا تتجاوز مدته ثلاثة أيام قبل مغادرة الولايات المتحدة، وذلك كشرط للصعود على متن الطائرة.

وكانت السفارة الصينية قد طالبت الشهر الماضي الركاب، الذين يغادرون الولايات المتحدة إلى الصين عبر دولة ثالثة، تقديم نتائج اختبار حمض نووي سلبية قبل الصعود إلى الطائرة، كما أن المسافرين الوافدين من دولة ثالثة إلى الصين عبر الولايات المتحدة فإنهم بحاجة إلى إجراء اختبار حمض نووي معتمدا من السفارات والقنصليات الصينية في دولة المغادرة.

وأضافت السفارة الصينية أن هذه الشروط سالفة الذكر ستظل قائمة.

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