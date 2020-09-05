ترامب يأمر بوقف دورات تنظمها وكالات فيدرالية لتدريب الموظفين على محاربة العنصرية

أعلن البيت الأبيض، أمس الجمعة، في بيان أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر بوضع حد لدورات لتدريب الموظفين على محاربة العنصرية تنظمها وكالات فيدرالية لأنها تشكل "دعاية تؤدي إلى الانقسام ومخالفة لمفاهيم أمريكا"، ويأتي الأمر الرئاسي في وقت يسعى ترامب لجذب قاعدته الانتخابية من العمال البيض، قبل شهرين من الانتخابات الرئاسية المقررة في 3 نوفمبر المقبل.

وقال مكتب البيت الأبيض للإدارة والميزانية إنه تلقى أمرا بـ "العمل على أن توقف الوكالات الفدرالية وتكف عن استخدام دولارات دافعي الضرائب لتمويل دورات دعاية مخالفة لمفاهيم أمريكا وتسبب الانقسام"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وأفاد البيت الأبيض في بيان: "وفقا لتقارير صحافية، طُلب من موظفي الفرع التنفيذي حضور دورات تدريب أُبلغوا خلالها بأن جميع الأشخاص البيض تقريبا يساهمون في العنصرية أو يُطلب منهم القول إنهم يستفيدون من العنصرية".

وأضاف: "في بعض الحالات اعتبرت تلك الدورات التدريبية أن جذور هذه العنصرية مترسخة في الاعتقاد بأن أمريكا هي أرض الفرص أو الاعتقاد بأن الوظائف يجب أن تمنح للأشخاص الأكثر كفاءة".

ويأتي الأمر الرئاسي في وقت يسعى ترامب لجذب قاعدته الانتخابية من العمال البيض، قبل ثمانية أسابيع من الانتخابات الرئاسية. وهويخوض معركة انتخابية شاقة وسط انقسام في الرأي العام الوطني بشأن معاملة المواطنين غير البيض في الولايات المتحدة، وخصوصا من جانب الشرطة.

واندلعت احتجاجات في مدن أمريكية كبرى بعد مقتل الأمريكي الأفريقي جورج فلويد اختناقا تحت ركبة شرطي أبيض في مينيابوليس.

وندد ترامب، الذي يدفع باتجاه نهج متشدد في فرض القانون والنظام في الفترة التي تسبق انتخابات الثالث من نوفمبر، بأولئك المتظاهرين واعتبرهم مثيري شغب عنيفين.

وتوجه هذا الأسبوع إلى كينوشا بولاية ويسكونسن، حيث أطلق شرطي أبيض النار على الأمريكي الإفريقي جايكوب بليك في الظهر عدة مرات ما تسبب له بشلل نصفي.

ولم يلتق ترامب ولم يتحدث مع عائلة الرجل خلال الزيارة، بل التقى مسؤولي تطبيق القانون وعاين الأضرار الناجمة عن الاحتجاجات التي أعقبت حادثة إطلاق النار.