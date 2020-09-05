انتهى صناع مسلسل «قوت القلوب»، من الجزء الثاني للعمل، استعدادا لعرضه بداية من اليوم، على قناة «الحياة»، حيث سيعرض في الساعة التاسعة مساء، من السبت إلى الأربعاء من كل أسبوع.

«قوت القلوب» ينتمي لنوعية أعمال الـ 50 حلقة وهو من بطولة ماجدة زكي، خالد زكي، سهر الصايغ، رانيا فريد شوقي، محمد أنور، إسلام جمال، عمرو صحصاح، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، وهو من إنتاج شركة سينرجي، تأليف محمد الحناوي ، وإخراج مجدي أبو عميرة.

وتدور أحداث المسلسل حول «قوت»، التى تعمل مدرسة وتحاول إعالة أسرتها ورعايتها، ولكن يتعرض ابنها حسن الطبيب للعديد من المتاعب في حياته بسبب تصرفات أمه غير المتزنة، ولكن سرعان ما تجد قوت نفسها في صراع غير محتمل مع أبنائها فى اطار اجتماعى عائلى.