الرئيس التنفيذى للقومى للاتصالات: استثمرنا 2 مليار دولار لرفع كفاءة البنية التحتية

أكد المهندس حسام الجمل الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات على أهمية الاستثمار فى البنية التحتية المعلوماتية والمتغيرات فى طبيعة احتياجات الأسرة المصرية والتى أصبحت متعددة فى مختلف مناحى الحياة ومتزامنة فى نفس الوقت وليست موزعة على مدار اليوم كما فى السابق قبل جائحة كورونا مشيرا إلى ان ذلك يتطلب بنية تحتية قادرة على استيعابها بجودة واستمرارية.

وأكد الجمل فى كلمته فى الندوة العالمية لمنظمى الاتصالات لعام 2020 والتى ينظمها الاتحاد الدولى للاتصالات عبر الانترنت ان الحكومة قامت بجهود كبيرة لرفع كفاءه البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مشيرا إلى انه تم استثمار ما يقرب من 2 مليار دولار عام 2019 بالبنية التحتية المعلوماتية مما كان له عظيم الأثر فى القدرة على استيعاب الزيادة الهائلة فى استخدام الإنترنت خلال فترة جائحة كورونا.

وقال الجمل إنه كما كان لجائحة كورونا آثارها السلبية فى معظم مناحى الحياة الا انها قد أثرت بشكل إيجابى على مستوى التعاون والتكامل بين قطاع الاتصالات وقطاعات الدولة المختلفة والتى أدت إلى سرعة الاستجابة لاحتياجات الاسر المصرية سواء كانت اجتماعيه او اقتصادية.

واوضح الجمل بأن الجهاز قد قام بالتنسيق والتعاون مع مقدمى خدمات الاتصالات والشركاء فى قطاعات الدولة المختلفة عن طريق إطلاق مبادرات خاصة بزيادة سعات التحميل الشهرية لمستخدمى الانترنت المنزلى وإتاحة المحتوى التعليمى للطلبة وتسهيل فتح واستخدام المحافظ الالكترونية وإتاحة الخطوط الساخنة للاستعلامات الطبية مع توفير باقات إضافية للأطقم الطبية اثناء فترة جائحة كورونا. واختتم كلمته بأن أشار بأن جائحة كورونا قد اثبتت أن التعاون فى نقل الخبرات المكتسبة فى الأسواق العالمية هو أمر حتمى لسرعة تلافى الآثار السلبية للجائحة.