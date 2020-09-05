 وزير الصحة النمساوي: متفائلون بنجاح الإجراءات المطبقة لمكافحة كورونا - بوابة الشروق
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وزير الصحة النمساوي: متفائلون بنجاح الإجراءات المطبقة لمكافحة كورونا

فيينا - أ ش أ:
نشر في: السبت 5 سبتمبر 2020 - 2:31 م | آخر تحديث: السبت 5 سبتمبر 2020 - 2:31 م

أعرب وزير الصحة النمساوي ردولف أنشوبر، عن تفاؤله بنجاح الإجراءات الحالية المطبقة في البلاد لمكافحة كورونا المستجد.

وقال انشوبير -في تصريحات اليوم السبت- إن نظام إشارات المرور الخاصة بتتبع عدوى كورونا كشف عن انتشارأوسع نسبيا للإصابات في أربع مدن هي (فيينا ولينز وغراتس وكوفشتاين)، مشددا على أنه لا يمكن تقييم الوضع الوبائي الحالي في النمسا على أنه يمثل تهديدا.

وأضاف الوزير أنه ليس لدينا حاليًا أعدادا كبيرة من الإصابات، وهي أمور مبشرة بقرب السيطرة الكاملة على الوباء، مستبعدا العودة إلى فرض قيود الخروج مرة أخرى، مؤكدا ثقته في نجاح الأساليب الحالية في مواجهة كورونا والقضاء على الفيروس بشكل كامل في البلاد.

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