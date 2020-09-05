إطلاق مبادرة لدعم الثقافة والفنون في بيروت

أطلق "صندوق التضامن مع لبنان" الذي تديره مؤسستا المورد الثقافي والصندوق العربي للثقافة والفنون – آفاق، مبادرة دعم عاجل واستثنائي للعاملات والعاملين في القطاع الثقافي والفني في بيروت المتضررين بشكل مباشر جراء كارثة انفجار المرفأ في الرابع من أغسطس الماضي.

وأكدت كل من مديرة "المورد الثقافي" إيلينا ناصيف، ومديرة "آفاق" ريما المسمار أن "هذه المبادرة وإذ تبني على المبادرات السابقة لمساندة المؤسسات الفنية والثقافية في لبنان في وجه الانهيار الاقتصادي، ولدعم الفنانات والفنانين في المنطقة العربية في ظل التحديات التي فرضتها جائحة كورونا، فإن محركها الأساسي يكمن في أولوية الحفاظ على شيء من التماسك لقطاع بأكمله، في غياب أي دور أو تحرك للقطاع العام، ليتمكن أفراده من الاستمرار في لعب دورهم في النقد والتوثيق وطرح الأسئلة ومساءلة المسلمات والإضاءة على مرويات مهمشة وطرح مواضيع ملحة بمقاربات تعيد تشكيل علاقاتنا بالحاضر والماضي والسياسة والحيز العام".

وتركز هذه المبادرة على دعم الأفراد من فنانين وفنانات وتقنيين وتقنيات وعاملات وعاملين في القطاع الثقافي والفني ممن تضرروا مباشرة جراء الانفجار- إصابات جسدية ونفسية، تدمير منازلهم، فقدان معداتهم وأماكن عملهم - من خلال منحة تتراوح قيمتها بين 2000$ و5000$.

وعلى المتقدم للحصول على الدعم، أن يكون مقيما في لبنان وحاملا للجنسية اللبنانية أو أي جنسية عربية أخرى، ويتم التقدم للمنحة من خلال دعوة عامة مفتوحة ويتم تسجيل طلب الدعم حتى 9 سبتمبر الجاري من خلال هذا الرابط: https://bit.ly/2EBxzHc

وبالتزامن مع إطلاق مبادرة الدعم هذه، تستمر حملة جمع التبرعات لصندوق التضامن مع لبنان لإيجاد موارد إضافية لدعم المؤسسات والفضاءات الثقافية والفنية المتضررة من جراء الانفجار، إضافة إلى جولة ثانية من دعم الأفراد إذا دعت الحاجة.