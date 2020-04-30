إندونيسيا تسجل 3128 إصابة و108 وفيات بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الإندونيسية، تسجيل 2858 إصابة و108 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأظهرت بيانات صادرة عن الوزارة، وفقا لصحيفة (ذا جاكرتا بوست) الإندونيسية، اليوم السبت، أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا على مستوى البلاد ارتفع إلى 190 ألفا و665 حالة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 7 آلاف و940 حالة وفاة، ووصل إجمالي عدد المتعافين من المرض إلى 136 ألفا و41 شخصا.

وأشارت البيانات إلى أنه من بين حالات الإصابة الجديدة المُعلن عنها اليوم، سُجلت 877 إصابة في جاكرتا، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في العاصمة الإندونيسية حتى الآن إلى 45 ألفا و157 إصابة.

وكانت إندونيسيا قد سجلت أمس الأول الخميس حصيلة يومية قياسية في حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 والوفيات الناجمة عنه، حيث سجلت 3 آلاف و622 إصابة جديدة و134 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس.