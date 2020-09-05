نشطاء المناخ يعيقون عمل شركة نيوز كورب في بريطانيا

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أعاق متظاهرون من منظمة "إكستينكشن ريبيليون" أو "تمرد ضد الانقراض" الناشطة في مجال المناخ اليوم السبت، عمل مطابع الصحف البريطانية المملوكة لشركة روبرت مردوخ "نيوز كورب".

وأغلق أكثر من 100 ناشط الطرق المؤدية إلى المصانع، باستخدام المركبات كحواجز، وشملت المواقع المتضررة بروكسبورن شمال شرقي لندن ونوسلي بالقرب من ليفربول.

وتتهم المنظمة الصحف المملوكة لشركة "نيوز كورب"، مثل ذا صن وتايمز، بعدم الإشارة بدقة إلى حالة الطوارئ المناخية والبيئية، بالإضافة إلى تلاعبها المستمر بالحقيقة بما يلائم أجنداتها الشخصية والسياسية.

وكتبت منظمة "إكستينكشن ريبيليون"، عبر تويتر، "أعزائي بائعي الصحف، نأسف لتعطيل أعمالكم صباح اليوم.. عزيزي السيد مردوخ، لسنا آسفين على الإطلاق لاستمرار تعطيل جدول أعمالك صباح اليوم".

واعتقلت الشرطة عشرات الأشخاص خلال الاحتجاجات، ووصف رئيس الوزراء بوريس جونسون هذا الإجراء بأنه "غير مقبول على الإطلاق".

وكتبت وزيرة الأمن الداخلي بريتي باتيل عبر تويتر، "سيتم صباح اليوم حرمان المواطنين في جميع أنحاء البلاد من قراءة صحيفتهم بسبب أعمال "كستينكشن ريبيليون، هذا الهجوم على صحافتنا الحرة ومجتمعنا وديمقراطيتنا غير مقبول بالمرة".