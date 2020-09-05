البرتغال بدون رونالدو في مواجهة كرواتيا بدوري الأمم الأوروبية

أعلن فرناندو سانتوس، المدير الفني للمنتخب البرتغالي، التشكيل الرسمي لمنتخب بلاده في مواجهة كرواتيا مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة لدور المجموعات من المستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية.

وتضم المجموعة الثانية أيضًا منتخبي فرنسا والسويد.

ويغيب عن المنتخب البرتغالي في مباراة اليوم كريستيانو رونالدو، نجم وقائد المنتخب بسبب الإصابة في إصبع القدم.

ويدخل منتخب البرتغال مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: لوبيز.

خط الدفاع: جواو كانسيلو، بيبي، روبن دياز ورفاييل جريرو.

خط الوسط: جواو موتينيو، دانيلو بيريرا وبرونو فيرنانديز.

خط الهجوم: ديجو جوتا، بيرناردو سيلفا وجواو فيليكس.