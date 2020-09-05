وزير الداخلية العراقي: فرض هيبة الدولة وانفاذ القانون واجب وطني

أكد وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي اليوم السبت أن فرض هيبة الدولة وانفاذ القانون واجب وطني، متعهدا بـ"نتائج إيجابية" في عمليات ضبط الأسلحة غير المرخصة.

وقال الغانمي، في بيان صحفي اليوم نشره موقع "السومرية نيوز"، إن ما تقوم به الأجهزة الأمنية من عمليات استباقية لإلقاء القبض على المطلوبين وضبط الأسلحة غير المرخصة ستكون لها نتائج إيجابية في الشارع العراقي.

وأضاف الغانمي، بمناسبة انطلاق عملية "أبطال العراق" لملاحقة السلاح المنفلت، أن "تعاون المواطنين مع القوات الأمنية يبشر بالخير لترسيخ الأمان والسلام".

على الصعيد نفسه، تمكنت قوات عراقية من اعتقال عدد من المتورطين بحيازة السلاح وضبط كميات كبيرة من الاسلحة في مناطق بشرقي بغداد.

وقالت مصادر أمنية إن القوات العراقية تمكنت خلال تفتيش مناطق الفضلية والحسينية والمعامل شرقي بغداد من اعتقال ثمانية أشخاص وقتل أحد الأشخاص فتح النار على القوات العراقية خلال عملية التفتيش ، مشيرة إلى ضبط كميات كبيرة من الاسلحة ومعدات تستخدم في التفجير.

من جهة أخرى، قال اللواء تحسن الخفاجي الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية اليوم إن "السلاح يجب أن يكون بيد الدولة، وألّا يعبث أحد بأمن وسلامة المواطن والقانون" ، مؤكدا أنه ستتم ملاحقة كل من يقوم بتهديد أمن المواطن .

وانطلقت فجر اليوم عمليتان عسكريتان بمشاركة مختلف القطعات العسكرية والأمنية لنزع السلاح المنفلت في محافظتي بغداد والبصرة.