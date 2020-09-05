شهدت الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة ارتفاعا بنسبة 0.8% مقارنة بنفس الوقت أمس لتصل إلى 6.2 مليون حالة، حتى الساعة السادسة و55 دقيقة صباحا بتوقيت نيويورك، وذلك وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وجاءت الزيادة في حالات الإصابات على المستوى الوطني أعلى من متوسط الزيادة اليومية خلال الأسبوع الماضي، وهي 0.7% .

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة حتى الآن، حيث بلغ إجمالي الحالات المسجلة بها 731 ألفا و831 حالة، بزيادة بنسبة 7ر0% عما كان عليه في نفس الوقت أمس.

وسجلت ولاية هاواي زيادة بنسبة 9ر2 % في عدد حالات الإصابة مقارنة بنفس الوقت أمس، لتصل إجمالي الإصابات إلى 9473 حالة

كما سجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من الوفيات خلال الساعات الـ24 الماضية، حيث توفي 148 شخصا بها.