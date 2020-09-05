الأعلى للجامعات يعلن حل أزمة طلاب الدبلومة الأمريكية SAT في تنسيق 2020

قرر المجلس الأعلى للجامعات تطبيق اختبارات الـACT كاختبارات موازية لـSAT في تنسيق قبول طلاب الثانوية الأمريكية بالجامعات الحكومية والخاصة للعام الجامعي 2020/2021، وذلك على خلفية إلغاء اختبارات السات عقب تسريبها في مصر.

وأوضح المجلس في قرار له: استثناءً لهذا العام فقط بسبب الأوضاع الراهنة التي يمر بها العام بسبب فيروس كورونا، تم اعتماد كتاب وزير التربية والتعليم بشأن تطبيق اختبارات act كاختبارات موازية لاختبارات الـ sat ووفقا للضوابط التي وضعتها وزارة التربية والتعليم ويطبق ذلك على طلاب الدبلومة الأمريكية المتقدمين للالتحاق بالجامعات المصرية.

وتسبب إلغاء امتحان الدبلومة الأمريكية sat الذي كان مقررا عقده السبت، حالة من الغضب بين طلاب الدبلومة الأمريكية في مصر وأولياء أمورهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ودشن الطلاب هاشتاج عبر موقع "فيسبوك" تحت عنوان "أغيثوا طلبة الدبلومة الأمريكية من الكولدج بورد"، وقال الطلاب إنهم تلقوا بريدا إلكترونيا من هيئة الامتحانات الأمريكية "College Board"، أعلنت فيه إلغاء امتحان السات الذي كان مقررا عقده السبت، في جميع المراكز الامتحانية الموجودة في مصر.

وأكد الطلاب أنه لا ذنب لهم في إلغاء الامتحان بهذا الشكل المفاجئ؛ ما يهدد مستقبلهم خاصة مع بدء التنسيق للجامعات سواء الحكومية أو الخاصة.

من جانبه، قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التربية والتعليم تقوم حاليا بمخاطبة كافة الجهات المعنية لحل هذه المشكلة حفاظا على مستقبل الطلاب، موضحًا أنه سيعلن البدائل خلال ٤٨ - ٧٢ ساعة بعد إتمام هذه المناقشات.

وطالب الجميع بالتزام الهدوء وطمأن الطلاب وأولياء أمورهم بأن الدولة لا تدخر وسعا لحماية مستقبل طلبة الدبلومة الأمريكية.