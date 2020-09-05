أجرى المهندس عبد اللطيف خالد، رئيس مصلحة الري، اليوم الجمعة، جولة تفقدية بمحافظة جنوب سيناء، لمتابعة مواقع أعمال الحماية الجاري تنفيذها ضمن أعمال المرحلة الثانية لحماية مدن طابا ونويبع ودهب من أخطار السيول.



وقال رئيس مصلحة الري، إنه جارى إقامة حواجز وقنوات صناعية بأودية أم مغرا، و وادي أبو صوير، ووادي الحميرة، بمدينة طابا، وحاجز وادي الصاعدة البيضا في مدينة نويبع بطول 415 م2 بفرق منسوب 3.5 م2، بهدف حماية منطقة المزينة والميناء وطريق نويبع /طابا وخط الغاز بالمدينة.



وأوضح رئيس مصلحة الري، أنه جاري إقامة بحيرة صناعية على أحد الأودية الفرعية التي تصب على مدينة نويبع لحماية من الأخطار التي تداهمها خلال مواسم السيول.



وأشار إلى أنه جاري إقامة سد بوادي الجيبي التابع لمدينة دهب، لحماية المدينة من اخطار السيول، وتغذية الخزان الجوفي.