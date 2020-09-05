رنا سماحة تستعد لطرح ألبوم جديد بعنوان «7 رجالة»

تستعد الفنانة الشابة رنا سماحة لطرح ألبوم جديد يحمل عنوان "7 رجالة"، خلال الفترة المقبلة.

وكانت سماحة طلبت من الجمهور مشاركتها في اختيار اسم الألبوم، ونشرت عبر حسابها بموقع "تويتر"، فيديو يتضمن عددا من الأسماء التي رشحتها للجمهور، وعلقت قائلة: "زي ما اتعودت انكم دايماً بتشاركوني كل حاجه قررت إن انتوا اللي هتختاروا اسم الألبوم".

وتضمنت اقتراحات رنا سماحة للجمهور لاختيار اسم ألبومها الجديد 10 أسماء هي، "نقطة ضعف، عندي الجرأة، 100 مليون عاملة، بقيت شبهك، قلبي معلم، 7 رجالة، حياتي تخصني، خانت نفسها، اسمه إيه، تتر النهاية".

يذكر أن سماحة طرحت مؤخرا أغنية "تعيش يا لبنان"، تضامنا مع الشعب اللبنانى بعد انفجار بيروت، وهي من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع عمر إسماعيل.