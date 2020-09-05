سوريا تسجل 63 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 وفيات

أعلنت وزارة الصحة السورية، تسجيل 63 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3104 في البلاد.

ونقلًا عن وكالة الأنباء السورية «سانا»، أشارت «الصحة السورية»، مساء السبت، إلى تسجيل ثلاث وفيات جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 130.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 17 حالة شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد-19» إلى 715.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، اليوم السبت، إلى أكثر من 875 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 26 مليون إصابة.