وزيرة مالية التشيك تعرض رؤية متفائلة لاقتصاد بلادها

ذكرت وزيرة مالية التشيك، الينا شيليروفا، أن عجز ميزانية بلادها ربما سيكون أقل مما كانت تخطط له الحكومة، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت.

وأضافت في مقابلة مع صحيفة برافو التشيكية اليوم السبت، "حتى اليوم، فإنني مقتنعة بأن النتيجة ستكون أفضل من الفجوة القياسية التي وافق عليها البرلمان والمحددة بـ500 مليار كرونا(4ر22 مليار دولار).

ويحسن انتعاش الاقتصاد التشيكي بعد إغلاق بسبب فيروس كورونا، التوقعات المالية العامة بعد أن نشرت الحكومة حافزا قياسيا يهدف إلى حماية الوظائف والحفاظ على عمل الشركات.

ومازال للدولة الواقعة وسط أوروبا واحد من أقل معدلات البطالة في القارة ومرونة مالية أكبر من معظم أقرانها بفضل عبء الدين العام المنخفض لديها.