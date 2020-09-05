الصين تلقي باللوم على الهند في النزاع الحدودي في قمة موسكو

التقى وزيرا دفاع الصين والهند في موسكو أمس الجمعة في مسعى لنزع فتيل التوترات المتصاعدة على طول الحدود بين البلدين، طبقا لما ذكرته وسائل إعلام رسمية صينية.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" عن وزير الدفاع الوطني الصيني،وي وي فنغ خه قوله إن المسؤولية في الأزمة المستمرة تقع بشكل كامل على كاهل الجانب الهندي، مضيفا أن الجيش الصيني سيدافع عن "كل شبر من الأرض".

وأضاف وي أنه يأمل في أن "تعزز نيودلهي السيطرة على قوات الخطوط الأمامية، وعدم عبورها خط الحدود والقيام بأعمال استفزازية وعدم اتخاذ أي إجراءات ربما تثير التوترات وعدم إثارة ضجة ونشر معلومات سلبية عمدا".

ونقلت شينخوا عن وزير الدفاع الهندي، راجناث سينج قوله إنه من المهم الحفاظ على الحوار الدبلوماسي والعسكري وقنوات الاتصالات بين البلدين.

ونقل التقرير الصيني عن سينج قوله إنه "يأمل في أن يتبنى الجانبان موقفا مسؤولا" وأن تنسحب بشكل كامل قوات الخطوط الأمامية لتفادي تصعيد الوضع أو تعقيده" عند الحدود وإعادة العلاقات الثنائية إلى مسارها الصحيح.

والاجتماع الذي عقد على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون، كان أول اتصال وزاري رفيع المستوى بين الدولتين منذ اشتباك حدودي دموي وقع في حزيران/يونيو الماضي، وأسفر عن مقتل 20 جنديا هنديا وتسبب في عدد لم يتم الكشف عنه من الإصابات في الجانب الصيني.