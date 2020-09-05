رئيس مجلس النواب بالبرازيل يكشف انقطاع اتصالاته بوزير الاقتصاد

قال رئيس مجلس النواب القوي في البرازيل رودريجو مايا إنه لم يعد هناك مجال للحديث مع وزير الاقتصاد، حيث تستأنف الحكومة مساعيها لإصلاحات تقشفية في الكونجرس.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة، قال مايا لتليفزيون جلوبو نيوز في مقابلة جرت في وقت متأخر من أمس الخميس: " لا أتحدث مع الوزير باولو جويديس، لقد منع فريقه الاقتصادي من التحدث معي".

وذكر رئيس مجلس النواب، الذي كان له دور فعال في الموافقة على إصلاح مهم لنظام مكافآت التقاعد العام الماضي، إنه دعا أعضاء بارزين في الفريق الاقتصادي لغداء عمل يوم الأربعاء، لكن جويديس منعهم من الحضور.

وأضاف مايا أن "الحديث انقطع"، مضيفا أنه بدءا من الآن، ستجرى كل الاتصالات مع وزارة الاقتصاد من خلال مكتب اتصال الحكومة بالكونجرس. وقال أيضا إن الإصلاحات ستستمر.