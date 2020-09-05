وزير النقل: نتعاقد على 100 جرار آخر ليصبح لدينا نحو 260 جرارا بشكل جديد

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إن مصر تحتفل اليوم بوصول 30 جرارًا من جرارات السكة الحديد الجديدة الموردة من شركة جنرال إلكتريك الأمريكية، واصفًا الصفقة بأنها «صفقة جيدة وناجحة».

وأضاف «الوزير» خلال تصريحات لفضائية «إكسترا نيوز»، على هامش استقبال 30 جرارا أمريكيا جديدا بميناء الإسكندرية، إن مصر سيصبح لديها 100 جرار من هذه الصفقة بعد نزول الجرارات من المركب، مشيرًا إلى أن مصر متبقي لها 10 جرارات من الصفقة المذكورة.

وأكد أن الجرارات التي استقبلتها مصر من الشركة الأمريكية ليست الأخيرة، مضيفًا: «نتعاقد على 100 جرار آخر، وتعاقدنا من فترة على 50 جرارًا آخر نستكمل إجراءات الإغلاق المالي وإجراءات تفعيل القرض الخاص بهم؛ ليصبح لدى مصر في حدود 260 جرارًا بشكل جديد».

وشهد وزير النقل، اليوم السبت، تسلم الهيئة القومية لسكك حديد مصر، الدفعة الخامسة من صفقة تصنيع وتوريد 110 جرارات سكة جديد وإعادة تأهيل 81 جرارا من الأسطول الحالي، وتوريد قطع غيار طويل الأجل لمدة 15 سنة شامل الدعم الفني بتكلفة 602 ملايين دولار.