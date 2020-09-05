 مقتل مشتبه به في حادث إطلاق نار دموي ضد يميني أمريكي أثناء اعتقاله - بوابة الشروق
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مقتل مشتبه به في حادث إطلاق نار دموي ضد يميني أمريكي أثناء اعتقاله

(د ب أ)
نشر في: السبت 5 سبتمبر 2020 - 2:34 ص | آخر تحديث: السبت 5 سبتمبر 2020 - 2:34 ص

أكدت وكالة إنفاذ القانون الاتحادية المعنية بتنفيذ الأوامر القضائية (يو.إس مارشالز) اليوم الجمعة، أن أحد مؤيدي الجماعات اليسارية المتهم بقتل ناشط يميني خلال احتجاجات بورتلاند، أصيب برصاصة قاتلة عندما حاولت سلطات إنفاذ القانون الاتحادية اعتقاله.

وفي أواخر أغسطس الماضي، تصاعدت التوترات بين المتظاهرين اليساريين المتطرفين ومؤيدي الرئيس دونالد ترامب في المدينة الواقعة شمال غربي البلاد، التي شهدت أشهرا من الاحتجاج والاضطرابات التي أشعلتها حركة على مستوى البلاد ضد وحشية الشرطة والعنصرية.

وقالت الوكالة إن: "التقارير الأولية تشير إلى أن المشتبه به أخرج سلاحا ناريا، ما هدد حياة مسؤولي إنفاذ القانون. وقد تعامل أعضاء قوة المهام وردوا على المشتبه به الذي أعلنت وفاته في موقع الحادث".

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