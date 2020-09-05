إيران: أكثر من 90% من احتياجات البلاد الدفاعية محلية الصنع

أعلن وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي، أن أكثر من 90% من احتياجات البلاد الدفاعية محلية الصنع ویتم انتاجها بأيدي الخبراء الايرانيين.

وقال العميد حاتمي في حوار مع صحيفة "إيران"، إن الدول التي تقوم بتصيع احتیاجاتها الدفاعية بنسبة أكثر من 90% معدودة، ولايكاد عددها يتجاوز اصابع اليدين وإن إيران من ضمن هذه الدول.

ولفت وزير الدفاع ،في التصريحات التي أوردتها وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) اليوم السبت، إلى تصنيع الطائرة الحربية "كوثر" وانتاج 3 منها بعد تدشين خط انتاجها؛ مؤكدا أنه سيتم بنهاية العام الحالي (الايراني ينتهي في 20 مارس 2021) تسليم 3 مقاتلات آخرى إلى سلاح الجو الإيراني.

وحول القوة الصاروخية التي وصفها "العنصر الاساس لقوة الردع في إيران"، أعلن أنه تم التركيز في هذا المجال على المدى تحت 2000 كم، مصرحا: "لقد توصلنا الى تصنيع صاروخ كروز بحري بمدى 1000 كم وفي مجال الصواريخ ذات الوقود الجامد توصلنا إلى صنع صاروخ باليستي بمدى 1400 كم اطلق عليه اسم (الشهيد الحاج قاسم)".

وذكر وزير الدفاع: لقد حققنا إنجازات جيدة جدًا في مجال مضادات الدروع خلال السنوات الماضية ، مثل الصاروخ (دهلاوية) كما أن صناعة الدبابة "كرار" كانت إنجازًا مهمًا للغاية حيث تم مؤخرا افتتاح خط تطوير الدبابات الموجودة بتقنيات كرار، كما يتم تصنيع مدفع رشاش يمكن نصبه على السفن واستخدامه كسلاح ضد صواريخ كروز.