علق محمد عبد الواحد مدرب فريق وادي دجلة، على خسارة فريقه أمام الأهلي، في المباراة التي جمعتهما أمس، والتي شهدت جدلا كبيرا بعد إلغاء جهاد جريشة هدف لصالح وادي دجلة بعد الرجوع لقتنية الفار.

وفاز الأهلي، على وادي دجلة بهدفين دون رد.

وقال عبد الواحد في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "النهار": "هدف وادي دجلة صحيح، والفريق لم يحتسب له ركلة جزاء صحيحة، ولا يوجد سبب واحد في إلغاء الهدف".

وأضاف: "تم منعنا عن أبسط حقوقنا، الأهلي لا يحتاج لمن يساعده تحكيميا وجهاد جريشة ظلم وادي دجلة، ولماذا لم يلجأ جريشة للفار في ركلة الجزاء المحتسبة ضدنا؟".

وأردف: "نحن تعرضنا لظلم بين، العدالة غير متواجدة، جهاد جريشة وهو يرى الإعادة سيشعر بالذنب وأنه ظلمنا".

وواصل: "تقديم شكوى أمر يخص إدارة وادي دجلة وليس الجهاز الفني، نحن ككجهاز فني نشعر بالاستياء من ما حدث".

وأوضح: "سجلنا الهدف في وقت كنا متحكمين به في المباراة، والكرة لا يوجد فيها تسلل وأتعجب جدًا وهناك علامة استفهام كبيرة جدًا".

وأضاف: "مدرب دجلة مستاء جدًا ويتعجب أن هذا حكم دولي، وقال لي إن الدنيا صعبة هنا في التحكيم، وهو حزين جدًا من القرارات التحكيمية العكسية ويرى أننا نستحق نقطة، وجهاد جريشة كان ينتظر أي شيء لكي يلغي الهدف".

واستطرد: "لاعبو الأهلي لم يعترضوا على الهدف، عندما رأيت جهاد جريشة سيذهب للفار قلت إنه سيلغي الهدف".

واختتم: "هناك مجاملة واضحة وصريحة، اعطوا للأندية حقوقها، كل الحالات التحكيمية الجدلية يكون الأهلي طرفا بها، ومعظم الحكام يجاملون الأحمر".