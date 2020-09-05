الاتحاد يفوز على الأهلي في أولي مباريات نهائي دوري السلة

فاز الفريق الأول لكرة السلة بنادي الاتحاد السكندري، على نظيره الأهلي، بقيادة المدير الفني أشرف توفيق، في أولي مباريات (البلاي أوفس) بنهائي دوري السوبر لكرة السلة.

وخسر الأهلي على يد الاتحاد بنتيجة ١٠١- ٩٤، بعد أن تعادل الفريقين في الأربع فترات من المباراة بنتيجة ٩٣-٩٣.

وجائت نتائج الأربع فترات كما يلي، الفترة الأولى ٢٥-٢٤ للأهلي، الفترة الثانية ٤٤- ٥٠ للاتحاد، الفترة الثالثة ٦٣ - ٧٤ للاتحاد، الفترة الرابعة 93 - 93 تعادل.

ويقام نهائي دوري السوبر لكرة السلة بنظام البلاي أوفس، حيث يتواجه الفريقان في أربع مباريات إن حسم أحدهما الثلاثة مباريات الأولى، لا تقام المواجهات المتبقية، وفي حالة تعادلهما في أربع مواجهات تقام مباراة خامسة فاصلة.