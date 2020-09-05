ألمانيا تسجل 1378 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ذكر معهد (روبرت كوخ) الألماني للأمراض المعدية، اليوم السبت، أنه تم تسجيل 1378 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الإصابات في ألمانيا إلى 248 ألفا و997 حالة.

وأضاف المعهد -في بياناته التي نقلتها صحيفة (دي فيلت) الألمانية في نسختها الإلكترونية- أن معدل الإصابة اليومي استقرار عند ما يقرب من 1400 إصابة في اليوم، مشيرا إلى أنه تم تسجيل حالتي وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 9 آلاف و324 حالة.

وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمتعافين من الإصابة بفيروس كورونا وصل إلى 222 ألفا و900 شخص.

وكانت ألمانيا قد شهدت ذروة تفشي الفيروس التاجي في نهاية شهر مارس وبداية شهر أبريل الماضيين حيث كانت تسجل أكثر من 6 آلاف حالة في اليوم، وانخفضت أعداد الإصابات بعد ذلك بشكل ملحوظ، إلا أنها عادت لتتزايد من جديد منذ نهاية يوليو الماضي.