السفر في عيد العمال الأمريكي يثير مخاوف بشأن انتشار فيروس كورونا

من المتوقع أن يسافر ملايين الأشخاص في الولايات المتحدة خلال عطلة عيد العمال بنهاية الأسبوع، ما أثار مخاوف بشأن تفشي حالات من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)في الوقت الذي تسجل فيه الجائحة إنحسارً على ما يبدو.

وقالت إدارة أمن النقل إنها فحصت ما يقرب من 878 ألف راكب يوم الخميس، وهو أعلى رقم يومى تم تسجيله منذ تأثرت حركة النقل الجوي بسبب جائحة كورونا التي تفشت في مارس الماضي.

وتعد لاس فيجاس ودنفر وأورلاندو من بين الوجهات الأكثر حجزا، وفقا لبيانات من تطبيق السفر "تريبلت".

ويخشى خبراء الصحة من أن تؤدي الزيادة في حركة السفر والتجمعات خلال عطلة نهاية الأسبوع الطويلة إلى ارتفاع آخر في حالات الإصابة بالفيروس الفتاك.