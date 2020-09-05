الضرائب: المالية توجه برصد آراء الشركات المشاركة في الفاتورة الإلكترونية

أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تلقى اهتماما كبيرا من وزير المالية، ومتابعة مستمرة لكافة الخطوات التي تتم لتحقيق التكامل بين أنظمة الشركات ومنظومة الفاتورة الإلكترونية بمصلحة الضرائب.

وأضاف عبدالقادر، أن وزير المالية قام بالتوجيه نحو ضرورة التعرف على آراء الشركات المشاركة في مرحلة التشغيل التجريبي للمنظومة، والتعرف على مقترحاتهم لتحسين أدائها، ومعرفة تجاربهم في التكامل مع المنظومة مما سيحقق المنفعة المشتركة لمصلحة الضرائب والشركات والاقتصاد ككل.

وتابع عبد القادر، أنه منذ أن صدر قرار وزير المالية رقم 188 لسنة 2020 بشأن إلزام المسجلين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية تتضمن التوقيع الإلكتروني لمُصدرها، والكود الموحد الخاص بالسلعة أو الخدمة محل الفاتورة المعتمدة من مصلحة الضرائب المصرية، قامت المصلحة بالعديد من الإجراءات لتنفيذ هذا القرار، إذ قامت بالتواصل مع عدد من الشركات لبحث إمكانية مشاركتها في مرحلة تشغيل تجريبي لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وذلك من خلال التواصل المباشر مع هذه الشركات، ومن خلال عقد العديد من ورش العمل عبر تقنية الفيديوكونفرانس والتي تم من خلالها شرح الإجراءات اللازمة للتكامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية، والإجابة على كافة تساؤلات الشركات، والاستماع إلى مقترحاتهم ودراسة هذه المقترحات وذلك بهدف إنجاح المنظومة.

وأشار إلى أن وزارة المالية قامت بالإعلان عن بدء التشغيل التجريبي لمنظومة الفاتورة الإلكترونية فى 30 يونيو الماضي، بمشاركة عدد 6 شركات هى مجموعة العربي والتي تضم 3 شركات وهي: توشيبا العربي للأجهزة المرئية، وشركة العربي لتكنولوجيا الإضاءة، وشركة العربي للتجارة والصناعة، وهذا بالإضافة إلى كل من شركة نستله للمياه، وشركة يونيباك، وشركة أكرو مصر.

وعن أساليب الدعم والمساعدة المقدمة للشركات المشاركة في مرحلة التشغيل التجريبي لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، قال رئيس مصلحة الضرائب، إنه منذ الإعلان عن بدء التشغيل التجريبي للمنظومة ومصلحة الضرائب على تواصل دائم مع هذه الشركات لتقديم كامل الدعم لهم والمساعدة في حل المشكلات التى قد تواجههم للإنضمام والتكامل مع المنظومة، إذ قامت المصلحة بتقديم المساعدات للشركات، من خلال تقديم كافة المستندات اللازمة لتطبيق التكامل سواء من الناحية الفنية أو الإجرائية، وتقديم وسائل الدعم الفني أو الضريبي المختلفة من توفير فرق دعم فني من المصلحة ومن الأطراف المشاركة للمصلحة في تنفيذ المنظومة وتقديم هذا الدعم الفني على مدار 24 ساعة، من خلال الاتصالات الهاتفية، والرد على استفسارات الشركات الفنية أو الضريبية، والـonline meeting، وكذلك التواصل من خلال الايميل الخاص بالمنظومة وهو eInvoice@eta.gov.eg، من خلال فريق التواصل، وفريق الدعم الفني الخاص بالمصلحة.

وعن تجربة مجموعة شركات العربي حول الانضمام إلى مرحلة التشغيل التجريبي للمنظومة، أوضحت مجموعة شركات العربي، أنه كان هناك تعاون مثمر وبناء بين مصلحة الضرائب وشركة ميكروسوفت من جهة وممثلي مجموعة العربي من جهة أخرى، إذ تم عقد أكثر من 10 اجتماعات لتسهيل وتهيئة وتذليل أي صعاب حتى تمام عملية الربط، مضيفة أنه تم التواصل أكثر من مرة من خلال ممثلين لمصلحة الضرائب وشركة ميكروسوفت _من خارج مصر_ وهذا لمناقشة بعض النقاط الفارقة والتي أدت لتمام عملية التكامل.

وفي سياق متصل، أكدت شركة أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية، أنها من أكثر الشركات التي ستستفيد من التكامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية، إذ أن ذلك سيسهل عليها الكثير فيتطوير أنظمتها الداخلية والحصول واختصار الكثير من طلبات العملاء التي تأخذ منها وقت ومجهود.

وعن الدعم الفني والمعلوماتي الذي تلقته الشركة من قبل فريق مصلحة الضرائب لتحقيق التكامل بنجاح بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، أوضحت أكرو، أن الدعم الفني كان على مستوى عالِ من كل الأطراف بداية من الجلسات التعريفية وحتى الآن، كما تم عمل جرووب واتسآب والذي كان له الفضل الأكبر في النجاح فى عملية التكامل، كان التواصل بين شركة أكرو، وبين فريق عمل مصلحة الضرائب لحظى على مدار اليوم وفى أيام الإجازات.

وأشاد أكرو، باهتمام مسئولي المصلحة بتقديم الدعم المباشر والفوري، مما أدى إلى سرعة التطوير لمنظومة التكامل.

ومن جانبها أشارت شركة نستلة للمياه مصر، إلى أن فريق العمل بالمصلحة دائمًا يقدم المساعدة فنيًا ومعلوماتيًا على حد سواء والتعاون مثمر، قائلةً إن الشركة قد قطعت شوطًا كبيرًا فى سبيل تحقيق التكامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية، إذ أنها تتواصل دائمًا للوقوف على آخر الأحداث والإجراءات التي يجب اتخاذها أو المساعدة في تنفيذها، وقد تمت فتره الاختبارات بداية بورش العمل مرورًا بالتوجهات التي بدورها أكدت على الرؤية الواضحة والإيجابية والتخصص الاحترافي للمشروع الذي يؤثر بشكل مباشر في رفع كفاءة المشروع من حيث التخطيط والتنفيذ.

وأوضحت شركة نستلة، أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تسهم في ضبط الأداء المالي، ورفع كفاءة الانفاق العام، وإحكام الرقابة على الصرف، إضافة إلى توفير بيانات لحظية دقيقة للبائع أو مستلم الخدمة.

ومن ثم ستساعد كثيرًا في تفادي الإجراءات الخاصة بالفحص الضريبي التي تتم حاليًا يدويًا، كما تساعد البائع ومستلم الخدمة في تأكيد عمليه البيع والشراء بطريقه سهله وآمنه والتي سوف تحفظ كل الحقوق الخاصة بكلا الطرفين.

وتوجهت شركة نستلة للمياه مصر، بالشكر إلى الدولة وكل القائمين على المشروع لثقتهم في المساهمة والتعاون المشترك وتتطوق للعمل معًا لازدهار ودعم المؤسسة المصرية الحديثة.