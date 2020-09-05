 وزير الداخلية العراقي يعد بـ«نتائج إيجابية» نحو تحقيق الاستقرار في البلاد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير الداخلية العراقي يعد بـ«نتائج إيجابية» نحو تحقيق الاستقرار في البلاد

بغداد - أ ش أ:
نشر في: السبت 5 سبتمبر 2020 - 11:56 ص | آخر تحديث: السبت 5 سبتمبر 2020 - 11:56 ص

أكد وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي، أن فرض هيبة الدولة وإنفاذ القانون واجب وطني، فيما وعد العراقيين بـ"نتائج إيجابية" في عمليات ضبط الأسلحة غير المرخصة، لتحقيق الاستقرار في البلاد.

وقال الغانمي -في بيان أوردته قناة (السومرية) الإخبارية، اليوم السبت- إن "فرض هيبة الدولة وإنفاذ القانون هو واجب وطني لن نحيد عنه، وما تقوم به الأجهزة الأمنية من عمليات استباقية لإلقاء القبض على المطلوبين والإرهابيين وضبط الأسلحة غير المرخصة، ستكون لها نتائج إيجابية في الشارع العراقي".

وأشاد وزير الداخلية العراقي بتعاون المواطنين مع القوات الأمنية في القبض على الإرهابيين والمطلوبين وبسط الأمن والاستقرار في البلاد، قائلا: "تعاون المواطنين مع القوات الأمنية يبشر بالخير لترسيخ الأمان والسلام في كافة أرجاء البلاد".

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