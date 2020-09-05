الري: أيا كان حجم الأمطار بالسودان نحن قادرون على التعامل معها

قال المهندس محمد السباعي المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إن مصر تخزن المياه على منابع النيل أثناء فترة الفيضان في بحيرة ناصر ثم تستخدمها بعد ذلك في الزراعة وتلبية الاحتياجات، مؤكدًا: «أيًا كان حجم الأمطار بالسودان نحن قادرون على التعامل معها».

وأضاف «السباعي» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، أن «السد العالي من أكبر مشاريع التخزين التي تستطيع التعامل مع الفيضان سواء عالي أو متوسط أو خلال فترة الجفاف»، ذاكرًا أن الوزارة بها أجهزة وقطاعات مسؤولة ومعنية برصد حجم الفيضان.

وأوضح أن السيول في السودان ومعدلات الأمطار والمياه التي تصل أحدثت تأثيرًا في مصر، قائلًا إن الوزارة ستتمكن من تحديد حجم الفيضان وتقييمه ومقارنته بالسنوات الماضية، في نهاية شهر سبتمبر وأول شهر أكتوبر.

وذكر المتحدث باسم وزارة الري، أن شهور الفيضان الثلاثة تنتهي في مصر شهر أكتوبر، متابعًا: «المياه تصل عند السد العالي الذي يستوعب كل المياه القادمة من منابع النيل، وكل المياه التي تصل خير لمصر»، وفقًا لتعبيره.

وأكد أن معدلات الفيضان مبشرة هذا العام، مضيفًا: «كل نقطة مياه مفيدة، وكل نقطة في المنابع عائد جيد، والنجاح يكمن في إدارتها بشكل جيد ومفيد لتعويض الاحتياجات المائية».

وذكر «السباعي» أن الوزارة تضع برنامجًا لإدارة المياه في مصر، مستطردًا أن الوزارة تصرف الكميات المناسبة التي تكفي الاحتياجات بشكل رشيد لكل مقنن مائي.